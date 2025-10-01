Für immer Mary Poppins: Julie Andrews wird 90 Jahre alt

Als Teenagerin musste Andrews die Familie schliesslich komplett allein versorgen, da ihr Stiefvater Alkoholiker war. «Wir brauchten dringend Geld. Also tourte ich, als ich etwa 15 war, allein durch ganz England, immer wieder und wieder», erinnerte sie sich im Gespräch mit «CBS News». Damals glaubte die junge Schauspielerin nicht an ihren Erfolg: «Ich machte es, weil es half und ich es musste. Als Teenager dachte ich: ‹Wofür ist das alles? Wohin wird es führen?› Und dann öffnete sich plötzlich die Welt.»