Für Kinderrechte: Comedienne Carolin Kebekus statt «Tatort»

«Das wichtige Thema Kinderrechte»

Am Sonntagabend (18. August) kaperte nun für die Zuschauerinnen und Zuschauer überraschend Comedienne Carolin Kebekus (44) das TV–Programm im Ersten. Statt der Münster–«Tatort»–Wiederholung «Ein Freund, ein guter Freund» ging es um 20:15 Uhr um «das wichtige Thema Kinderrechte», wie der Sender wenige Minuten nach der Aktion #KINDERstören in einer Pressemitteilung erklärte. Für die Programmaktion verschob sich der «Tatort» um 15 Minuten nach hinten. Doch damit nicht genug, auch die Social Media–Kanäle verschiedener ARD–Formate wie «Tagesschau» und «Sportschau» wurden demnach am Sonntag von Kindern «gestört».