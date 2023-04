Für King Charles' Krönung: Das sind die Zusagen aus Deutschland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Und noch eine weitere Zusage gibt es aus Deutschland: Als Vertreter der Bundesrepublik wird der Bundespräsident bei der Krönung dabei sein. Im Gespräch mit der «Gala» hatte Frank-Walter Steinmeier (67) seine gute Beziehung zu dem Monarchen beschrieben: «Seine Majestät König Charles III. und ich haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder getroffen.» Er nahm auch an der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. teil. Zuletzt hatte Steinmeier Charles bei dessen Staatsbesuch in Deutschland Ende März 2023 getroffen. «Ich freue mich immer sehr, ihn zu sehen und mich mit diesem zugewandten, charmanten und vielseitig interessierten Gesprächspartner auszutauschen.»