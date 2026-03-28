Für kleine Glücksmomente: Zitronenkuchen mit knusprigem Teiggitter

Zubereitung (90 Minuten)

1. Das Mehl mit dem Puderzucker und einer Prise Salz in eine Schüssel sieben. Die eiskalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen in die Mehlmischung einreiben, bis eine krümelige, sandige Masse entsteht. Die Eigelbe und das kalte Wasser zügig unterarbeiten und alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig formen – dabei so wenig wie möglich kneten, damit der Teig schön mürbe bleibt. Den Teig in zwei Drittel und ein Drittel aufteilen, beide Portionen in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.