Für kleine Glücksmomente: Zitronenkuchen mit knusprigem Teiggitter

Dieser Zitronenkuchen lädt dazu ein, sich einen Moment Zeit zu nehmen und jeden Bissen bewusst zu geniessen. Mit seinem kunstvollen Gitter wirkt der Kuchen besonders elegant und festlich. Die Kombination aus cremiger Füllung und mürbem Boden sorgt für ein rundes, ausgewogenes Geschmackserlebnis.
Zutaten (für einen Kuchen)
Für den Mürbeteig:
300 g Mehl (Type 405)
150 g kalte Butter
80 g Puderzucker
2 Eigelb (Zimmertemperatur)
1 Prise Salz
2–3 EL eiskaltes Wasser
Für die Zitronencreme:
3 Bio–Zitronen (Saft und Abrieb)
150 g Zucker
3 Eier + 1 Eigelb (Zimmertemperatur)
80 g kalte Butter, in Würfeln
2 EL Speisestärke
1 Prise Salz
Zum Fertigstellen:
1 Eigelb zum Bestreichen
Puderzucker zum Bestäuben
Einige Minzblätter
Kochutensilien: Springform (24 cm), Rührschüssel, Handrührgerät, Schneebesen, Teigschaber, Frischhaltefolie, Nudelholz, Zestenreibe, Zitronenpresse, Messbecher, Küchenwaage, Backpapier, Kuchengitter, Sieb
Zubereitung (90 Minuten)
1. Das Mehl mit dem Puderzucker und einer Prise Salz in eine Schüssel sieben. Die eiskalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen in die Mehlmischung einreiben, bis eine krümelige, sandige Masse entsteht. Die Eigelbe und das kalte Wasser zügig unterarbeiten und alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig formen – dabei so wenig wie möglich kneten, damit der Teig schön mürbe bleibt. Den Teig in zwei Drittel und ein Drittel aufteilen, beide Portionen in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
2. Während der Teig ruht, die Zitronencreme zubereiten. Die Zitronen heiss abwaschen, trocken reiben und die Schale fein abreiben. Den Saft auspressen und zusammen mit Zucker, Eiern, Eigelb, Speisestärke und einer Prise Salz in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren erhitzen – die Masse darf dabei nicht kochen. Sobald die Creme deutlich anzieht, den Topf vom Herd nehmen. Die kalten Butterwürfel nach und nach einrühren, bis eine glatte, glänzende Masse entsteht. Den Zitronenabrieb unterheben und die Creme vollständig auskühlen lassen – sie festigt sich beim Abkühlen weiter zur gewünschten marmeladenähnlichen Konsistenz.
3. Den Backofen auf 175 °C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Springform einfetten und mit Backpapier auslegen. Die grössere Teigportion auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem Kreis ausrollen, der grosszügig über den Boden und den Rand der Form hinausreicht. Den Teig vorsichtig in die Form heben, gleichmässig andrücken und den Rand etwa 3 cm hochziehen. Den Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen, damit er beim Backen nicht aufgeht.
4. Die Zitronencreme gleichmässig auf dem Teigboden verstreichen. Die kleinere Teigportion ausrollen und mit einem scharfen Messer oder Teigradel in gleichmässige Streifen von etwa 1,5 cm Breite schneiden. Diese Streifen gitterförmig über die Füllung legen: zunächst parallele Streifen in einer Richtung auflegen, dann die restlichen Streifen im rechten Winkel darüber geben. Die Enden der Streifen fest an den Teigrand drücken.
5. Das Eigelb mit einem Teelöffel Wasser verquirlen und das Gitter sowie den Rand damit behutsam bepinseln – so entsteht beim Backen eine schöne goldbraune Oberfläche. Den Kuchen auf mittlerer Schiene 40–45 Minuten backen, bis das Gitter gleichmässig goldbraun glänzt. Den fertig gebackenen Kuchen 10 Minuten in der Form auskühlen lassen, dann den Rand lösen und den Kuchen vollständig auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.
Anrichtetipps
Den Kuchen auf einer hellen Tortenplatte oder einem schlichten Holzbrett präsentieren. Kurz vor dem Servieren grosszügig mit Puderzucker bestäuben. Dünn geschnittene Zitronenscheiben oder einige frische Minzblätter als Deko neben dem Kuchen anrichten.
Getränkeempfehlung
Ein eisgekühlter Limoncello mit Prosecco verlängert die Zitrusnoten des Kuchens auf elegante Weise und bringt süditalienisches Flair auf die Kaffeetafel.
Als alkoholfreie Alternative überzeugt ein selbstgemachter Zitronen–Ingwer–Tee.
Rezeptvariationen
Einige Himbeeren oder Heidelbeeren in der Zitronencreme sorgen für einen fruchtigen Farb– und Geschmackskontrast.
Für eine glutenfreie Version lässt sich das Weizenmehl durch eine Mischung aus Reismehl und gemahlenen Mandeln ersetzen, wobei ein halber Teelöffel Xanthan für die Bindung sorgt.