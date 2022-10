Für knapp fünf Euro: Netflix-Abo mit Werbung startet im November

Während «Standard»-Nutzerinnen und -Nutzer in Full-HD-Auflösung auf bis zu zwei Geräten zeitgleich streamen und «Premium»-User in 4K auf bis zu vier Geräten, werden Inhalte bei den beiden «Basis»-Varianten nur in 720p dargestellt - und auch nur auf einem Endgerät gleichzeitig. Für das «Basis»-Paket ohne Werbung ist dies ein Upgrade, denn hier gab es Inhalte bisher nur in SD-Qualität.