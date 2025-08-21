Für kranken James Van Der Beek: «Dawson's Creek» kommt wieder zusammen

Serienschöpfer Kevin Williamson sagte zudem: «Ich freue mich sehr darauf, James, Michelle, Katie, Joshua und unsere ‹Dawson›s Creek'–Familie für einen so besonderen Abend wiederzusehen.» Die Serie habe sein Leben verändert. «Was als persönliche Geschichte über einen jungen Mann und seine Freunde begann, die sich durch die Herausforderungen des Lebens navigierten, wurde zu so viel mehr, als ich mir jemals erträumt hatte.» Er sei stolz, Teil der Sache zu sein und freue sich, seinen Freund zu unterstützen, «während wir uns weiterhin durch das Leben und seine vielen Herausforderungen bewegen».