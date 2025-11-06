Für Matthias Schweighöfer ist «gesund altern eine Aufgabe»

Täglicher Sport und kein Botox

Ein Geheimnis, um möglichst jung und frisch zu bleiben, verrät der Netflix–Star dabei sogleich. «Ich bin ja Mitte 40 und ich habe mir angewöhnt, jeden Tag Sport zu machen, viel zu trainieren, damit die Muskeln einfach noch ein bisschen halten», so Schweighöfer wörtlich. Auf die Frage, ob er beim Jungbleiben auch ein wenig nachhelfe und sich Botox–Injektionen im Gesicht setzen lasse, antwortete der Partner von Schauspielerin Ruby O. Fee (29): «Nein, um Gottes willen, ich kann ja alles noch bewegen.»