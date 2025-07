Für neuen Film: Dieser Schauspieler wird zu Elon Musk

«Artificial» wird unterdessen die jüngste Zusammenarbeit zwischen Luca Guadagnino und Amazon MGM sein, nach Filmen wie «Challengers» (2024) oder «Bones and All» (2022). Das Studio ist auch beim kommenden Film des Regisseurs mit dem Titel «After the Hunt» involviert. Das Drama mit Julia Roberts, Andrew Garfield und Ayo Edebiri in den Hauptrollen wird bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig Premiere feiern.