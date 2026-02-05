Für neuen Guy-Ritchie-Film: Allstar-Cast um Vinnie Jones bestätigt

Liebhaber der ikonischen Gangster–Filme «Snatch» und «Bube, Dame, König, grAS» von Guy Ritchie (57) können sich auf eine ganz besondere Reunion freuen. Während Actionstar Jason Statham (58) bereits als Hauptdarsteller von Ritchies neuestem Werk «Viva La Madness» feststand, meldet das US–Branchenmagazin «Deadline» nun, dass auch Ex–Fussballer Vinnie Jones (61) zum Cast des Ensemble–Films stösst. Somit werden die beiden britischen Kultstars Statham und Jones zum ersten Mal seit den eingangs genannten Werken und «Mean Machine» aus dem Jahr 2001 wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, also erstmalig seit 25 Jahren.