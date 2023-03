Für neuen Werbespot: Boris Becker wirft Geld aus dem Fenster

Boris Becker (55) wirbt künftig für einen Internetversand, der Fenster verkauft, wie die «Bild am Sonntag» berichtet. Der Sonntagszeitung zufolge sei die deutsche Tennislegende in einem 30-sekündigen Werbespot zu sehen, der erstmals am 11. März während der «Sportschau» gezeigt werden soll. Der ehemalige Sportler beweist in dem Clip demnach viel Selbstironie und wirft in einer Villa falsche Geldscheine aus einem Fenster.