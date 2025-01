Für offizielles Portrait: Donald Trump stellt Polizeifoto nach

In den sozialen Medien sind sich viele User sicher: Die Ähnlichkeit zwischen dem offiziellen Portrait von Donald Trump und dem Polizeifoto – das es bereits auf Shirts und Kaffeetassen zu kaufen gibt – kann kein Zufall sein: «100 Prozent hat Trump für sein Bild bei der Amtseinführung die Pose seines Polizeifotos nachgestellt», schrieb ein X–Nutzer beispielsweise. An anderer Stelle wurde auf dem Kurznachrichtendienst gespottet: «Trump mochte sein Polizeifoto so sehr, dass er etwas Ähnliches für sein offizielles Präsidenten–Portrait verwendet.»