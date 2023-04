Für Österreich: Jan Böhmermann kommentiert das Finale des ESC

Jan Böhmermann und Olli Schulz bei «FM4» im Videostream

Wie «FM4» erklärt, werden auch deutsche Zuschauer die Neu-Kommentatoren Böhmermann und Schulz im Videostream auf fm4.orf.at. verfolgen können. Für Deutschland tritt die Band Lord Of The Lost mit ihrem Song «Blood & Glitter» (auf Deutsch: «Blut und Glitter») in Liverpool an. Österreich wird in diesem Jahr durch das Duo Teya & Salena mit ihrem Song «Who the Hell Is Edgar?» (auf Deutsch: «Wer zur Hölle ist Edgar?») vertreten.