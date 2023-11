Für PETA: Schlagerstar Kerstin Ott zeigt nackte Tatsachen

Tierleid hinzunehmen «für einen Grillabend oder Cornflakes zum Frühstück» sei für sie «absolut nicht richtig und schmerzt meinem Herzen», fügte die Sängerin hinzu. Sie habe es lange selber gemacht, weil sie nicht aufgeklärt gewesen sei und sich keine Gedanken darüber gemacht habe. «Wir müssen alle zusammen den Menschen zeigen, was sie da eigentlich unterstützen. Ausserdem ist ein Leben ohne tierische Produkte viel gesunder und wir helfen damit dem Klima», so Ott weiter. Mit dem Satz «Das Lachen ist mir vergangen», der auf einem der Motive der Kampagne zu lesen ist, unterstreicht Kerstin Ott, die durch den Hit «Die immer lacht» bekannt wurde, ihr Anliegen. In einem Video von PETA erklärt Kerstin Ott zudem, dass sie nun bereits seit acht Monaten vegan lebe. «Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.»