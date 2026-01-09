Für prägende TV-Formate: Emmys führen den Legacy Award ein

Der wichtigste Fernsehpreis der USA schlägt ein neues Kapitel auf: Die Emmy Awards führen mit dem Legacy Award eine neue Sonderkategorie ein. Ausgezeichnet werden sollen künftig Fernsehformate, die das Medium über viele Jahre hinweg geprägt und kulturell Massstäbe gesetzt haben. Es ist die bedeutendste inhaltliche Neuerung innerhalb der Emmy–Ehrungen seit fast zwei Jahrzehnten.