Für Rolle als Boxerin: Sydney Sweeney zeigt eindrucksvollen Bizeps

Die Dreharbeiten zum Biopic sollen laut «Deadline» diesen Herbst beginnen. Ein offizieller Titel ist noch nicht bekannt. Die Filmbiografie ist Sweeneys nächstes Projekt nach ihren diesjährigen Rollen in dem Science–Fiction–Film «Madame Web», dem Horrorfilm «Immaculate» und dem Thriller «Eden». Zudem stehen für den «Euphoria»–Star weitere Filme wie «The Housemaid» und «Echo Valley» an. Bei letzterem spielt sie an der Seite von Julianne Moore (63).