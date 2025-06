Für RTL-Krimi: «GZSZ»-Star Wolfgang Bahro wird zum Ermittler

Gedreht wird bis Ende Juni in Potsdam und Berlin, der Film soll dann Anfang 2026 bei RTL sowie auf RTL+ zu sehen sein. «Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Dreharbeiten und meine Hauptrolle als Profiler in ‹Haveltod – Ein Potsdam–Krimi› bei RTL», sagt Bahro in einem Statement. In seiner neuen Rolle dürfe er sich von einer ganz anderen Seite zeigen, was eine spannende Herausforderung für ihn sei. «Ich liebe es, in völlig unterschiedliche Charaktere einzutauchen. Genau das macht für mich die Faszination meines Berufs als Schauspieler aus.»