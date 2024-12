Für Silvester: Leckere Rezepte fürs Raclette-Pfännchen

Mediterrane Raclette–Vorspeisen

Für einen leckeren Start in den Raclette–Abend eignet sich gebackener Fetakäse mit Kirschtomaten. Einfach ein Stück Feta gemeinsam mit ein paar Tomaten, Frühlingszwiebeln, Olivenöl sowie Salz und Pfeffer in Aluminiumfolie einwickeln und in einem Raclette–Pfännchen erwärmen.