Für Staatsbesuch: Charles und Camilla in Rom gelandet

Der Palast will alles daransetzen, dass der Andrew–Skandal nicht den Staatsbesuch im Vatikan überschattet. Nach dem Besuch von König Charles III. bei den Betroffenen des Synagogen–Anschlags in Manchester am Montag liess ein Sprecher des Palastes laut BBC verlauten, der Monarch wolle sich auf «Pflicht und Dienst» konzentrieren. Die Botschaft ist unmissverständlich: Die königliche Familie hofft darauf, dass «andere Angelegenheiten» nicht von der eigentlichen Arbeit ablenken werden.