Für Sundance Film Festival: Meghan und Harry kündigen neue Doku an

Harry und Meghan arbeiteten als ausführende Produzenten beim Film mit, wie «Deadline» berichtet. Für Herzogin Meghan eine Reise in die eigene Vergangenheit – sie war als Mädchen in Kalifornien selbst passionierte Pfadfinderin. «Als ehemalige Pfadfinderin, mit meiner Mutter als meiner Gruppenleiterin, habe ich eine persönliche Verbundenheit zu diesem Film. Ich bin stolz darauf, dass all unsere Gespräche und die Zusammenarbeit dazu geführt haben, dass Archewell Productions mit diesem preisgekrönten Team zusammenarbeitet, um diese unglaublich fesselnde Dokumentation zu produzieren», so Meghan in einer Mitteilung.