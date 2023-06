Für Wanderurlaub: König Charles III. in Rumänien eingetroffen

König Charles' Besitztümer in Rumänien

Lediglich am Freitag stehen für Charles offizielle Termine an. Mit Präsident Johannis wird er persönliche Gespräche führen. Später am Abend steht ein offizieller Empfang auf der Tagesordnung, bevor sich Charles auf seine Besitztümer in Rumänien zurückzieht. Der König soll inzwischen mehr als zehn Häuser in dem Land sein Eigen nennen. Charles reist seit 1998 regelmässig nach Rumänien.