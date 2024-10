Für warme Tage im Herbst: Kurze Jacken sind jetzt angesagt

Posh in Paris

Einen sonnigen und edlen Look schuf die Londoner Influencerin Freya Killin auf einem Trip in Paris. Eleganz versprühte vor allem der kurze Blazer der Content Creatorin, der an der Brust und an den Seiten mit kleinen Taschen versehen war. Auf diesen prangten kleine Knöpfe in Gold, auf die Killin ihre restlichen Accessoires abstimmte. Aufgrund der zahlreichen Goldelemente hielt sie den Rest ihres Outfits schlicht. Durch ein weisses Top und eine hellblaue Jeans in geradem Schnitt blieb der Look hell und freundlich. Einen süssen Hingucker fügte sie mit den zweifarbigen Schleifchen–Ballerinas hinzu.