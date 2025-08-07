Für «Wednesday»: Tim Burton inszeniert Musikvideo zu Lady Gagas Song

«Sie ist eine echte Künstlerin»

Tim Burton bekannte sich bereits als grosser Fan von Lady Gaga. Bei dem Giffoni Film Festival nannte er sie Medienberichten zufolge «eine grossartige Künstlerin». Gleichzeitig teaserte er an, er habe «noch etwas anderes mit ihr gemacht». Damit könnte das Musikvideo gemeint sein. «Für mich ist es einfach spannend, mit einer Künstlerin zu arbeiten, die ich respektiere und bewundere», lobte er sie. «Ich bin kein Musiker, ich bin kein Musikkenner, aber sie ist eine echte Künstlerin, und das war für mich sehr inspirierend», fügte er hinzu.