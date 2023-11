Für Yvonne Woelke ist Peter Klein ihre «Vertrauensperson»

Yvonne Woelke (41) nimmt mit elf weiteren Promis an der zweiten Staffel der ProSieben–Reality–Show «Das grosse Promi–Büssen» teil (ab Donnerstag, 9. November, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn). Dabei stellt sie sich dem Gespräch mit Olivia Jones (53) über die Affärengerüchte um sie und Peter Klein (56). Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Woelke, wie schwer die Konfrontation war und warum sie mit einigen Kandidaten nicht klargekommen ist. Zudem verrät sie, in welchem Verhältnis sie heute zu Peter Klein steht, an welchem TV–Format sie mit ihm gerne teilnehmen würde und was sie ihm für seinen Einzug ins «Promi Big Brother»–Haus wünscht.