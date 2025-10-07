Für zwei Konzerte: The Cure kommen 2026 nach Deutschland

Songs wie «Just Like Heaven», «A Forest» oder «Boys Don't Cry» sind legendär. Ihr letztes Album «Songs of a Lost World» erschien 2024. Jetzt haben The Cure rund um Frontmann Robert Smith (66) bekannt gegeben, im Sommer 2026 für zwei Konzerte in Deutschland Halt zu machen. Am 10. und 11. Juli nächsten Jahres treten sie in der Berliner Wuhlheide auf, heisst es unter anderem auf dem offiziellen Instagram–Kanal der Band.