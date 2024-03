«Furiosa: A Mad Max Saga» feiert Premiere bei Filmfest in Cannes

Der Actionfilm «Furiosa: A Mad Max Saga» wird seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes feiern. Das berichtet die britische Zeitung «The Guardian». Das Prequel zu «Mad Max: Fury Road» kommt am 23. Mai in die deutschen Kinos. Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes sollen von 14. bis 25. Mai 2024 stattfinden.