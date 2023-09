Fürst Albert II.: «Charlène ist immer an meiner Seite»

Über die zurückliegenden gesundheitlichen Probleme seiner Ehefrau sagte Albert in dem Interview: «Charlène hatte vor vielen Monaten einige Schwierigkeiten, aber jetzt hat sie sie Gott sei Dank überwunden und sie ist immer an meiner Seite.» Sie seien nicht 24 Stunden am Tag zusammen, da sie ein berufstätiges Paar seien. Durch die Arbeit könnten sie sich manchmal «erst am Ende eines langen Tages voller Termine» sehen, so der Fürst.