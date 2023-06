Fürst Albert II. und Charlène zeigen sich mit ihren Zwillingen

Es war gleichzeitig ihr 13. Verlobungstag

Der Auftritt erfolgte am 23. Juni - genau zum 13. Verlobungstag des Paares. Und bald steht schon der nächste Ehrentag an: Am 1. Juli haben Albert II. und Charlène ihren zwölften Hochzeitstag. Bei ihrem jüngsten Termin begutachtete die Familie die Vorbereitungen für den Johannistag am 24. Juni. Das Fürstenpaar stand auf dem Balkon hinter den Kindern, die Fürstin hinter ihrem Sohn, der Fürst hinter seiner Tochter. Charlène trug eine helle Bluse, Gabriella ein weisses Spitzenkleid. Albert II. und Jacques waren in dunklen Anzügen zu sehen.