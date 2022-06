Fürst Albert II. und Fürstin Charlène: Oslo-Besuch mit der Familie

Rückkehr zur Normalität?

Der geschichtsträchtige Ausflug war für die Familie von Albert II. und Charlène eine erste Rückkehr in das royale Leben als öffentliche Familie. Charlène war nach einem längeren Klinikaufenthalt in der Schweiz erst im März nach Monaco zurückgekehrt. Zuvor sass sie viele Monate in Südafrika mit einer Hals-Nasen-Ohren-Erkrankung fest. Die Ereignisse der letzten Zeit seien «eine Prüfung» für seine Frau gewesen, «die sehr gelitten und schwere Zeiten weit weg von ihrer Familie durchlebt hat», hatte der Fürst in einem Interview mit «Le Journal de Dimanche» Anfang des Monats erklärt.