Fürst Albert II. und Fürstin Charlène verteilen Schlemmerpakete

Fürstin Charlène bleibt jung im Geist

Fürstin Charlène hat offenbar schon selbst über das Altern nachgedacht. In einem Gespräch mit der französischen «Gala» hat die ehemalige Schwimmerin kürzlich erzählt, dass der Sport ihr Werte wie Respekt, Disziplin, Mitgefühl und Selbstvertrauen vermittelt habe. Sie erklärte aber auch, dass sie nicht mehr so hart wie früher trainieren könne. Das lasse ihr Körper mit bald 47 Jahren heute nicht mehr zu, auch wenn ihr Herz anderer Meinung sei. Manchmal sei dies schwierig für sie, denn es liege in ihrer Natur, über ihre Grenzen zu gehen und Rekorde aufzustellen. Die Jagd nach der ewigen Jugend sei eine Illusion, Charlène versuche aber im Geist und im Herzen so jung wie möglich zu bleiben.