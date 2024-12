Fürst Albert II. zeigt sich gut gelaunt im Rennanzug

Albert II. zeigt sich von Rennwagen beeindruckt

«Wasserstoff stellt einen wichtigen Weg in eine nachhaltige Zukunft dar und bietet Lösungen zur Reduzierung von Emissionen in verschiedenen Sektoren», erklärte der 66–Jährige bei dem Termin laut «Extreme–e.com». «Es war mir ein Vergnügen, als einer der Ersten diesen bemerkenswerten Rennwagen hier in Monaco auszuprobieren, einem Land, das stolz darauf ist, die ikonischen Rennen der Formel 1 und der Formel E zu beherbergen.» Extreme H soll 2025 als weltweit erste wasserstoffbetriebene Motorsportmeisterschaft starten. Der Vorgänger ist die Elektro–Rennserie Extreme E.