Fürst Albert und Fürstin Charlène Arm in Arm bei Gala-Abend

Arm in Arm schritten Fürst Albert (67) und Fürstin Charlène (47) am Samstagabend über den roten Teppich des Sporting Monte–Carlo. Zur 76. Ausgabe des traditionellen Rotkreuz–Balls präsentierte sich das monegassische Fürstenpaar einträchtig, gut gelaunt und in eleganter Abendgarderobe für die Fotografen.