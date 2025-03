Fürst Albert von Monaco: Auftritt bei Traditions-Radrennen in Nizza

Charlène sammelt als Schirmherrin Spenden für den guten Zweck ein

Die Veranstaltung fand im traditionsreichen Four Seasons Hotel in Paris statt und versammelte legendäre ehemalige Spieler, grosse Persönlichkeiten aus der Welt des Rugby sowie einflussreiche Persönlichkeiten aus der Welt des Sports und der Wirtschaft. Bei einer Sonderauktion sollte Geld für die Finanzierung von Massnahmen zur Wiedereingliederung oder Umschulung von Ex–Spielern eingesammelt werden, die nach ihrer Karriere in Schwierigkeiten geraten sind. Zu den grössten Problemen zählen hierbei laut des Social–Media–Beitrags «anhaltende Verletzungen» sowie «Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in den Beruf».