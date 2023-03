Theaterbesuch mit der Familie

Albert II. habe dann mit seiner Familie, also auch mit seiner Frau Charlène von Monaco (45), zu Mittag gegessen, heisst es in dem Posting weiter. Auf dem Balkon hatte sich die 45-Jährige nicht gezeigt. Am Abend hätten dann die Zwillinge ihre Eltern zu einer eigens für diesen Anlass kreierten Theateraufführung mit dem Titel «Die Hexe in der Besenkammer» eingeladen. «Ein Stück, das von Anthéa Sogno und ihrer Schauspieltruppe inszeniert und aufgeführt wurde», wird weiter erklärt. Auf den weiteren Bildern sieht man die Fürstenfamilie mit dem Ensemble.