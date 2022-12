Sie fühle sich «heute so viel besser als in den Jahren zuvor», sagt Charlène in dem Interview anlässlich des zehnjährigen Bestehens ihrer Stiftung «Fondation Princess Charlène». Weiter erklärt sie: «Ich spüre viel weniger Schmerzen und viel mehr Energie. Ich bin weiterhin dabei, mich zu erholen und mein Gleichgewicht wiederherzustellen.» Auch wenn der Prozess noch seine Zeit in Anspruch nehme, sei sie «glücklich». «Ich gehe die Zukunft Schritt für Schritt an, einen Tag nach dem anderen.»