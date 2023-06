Das Fürstenpaar zeigt sich in letzter Zeit häufiger getrennt. Am 13. Juni besuchte Albert II. allein die Preisverleihung des pädagogischen Wettbewerbs «Oceano pour Tous» im Ozeanografischen Museum Monacos. Auch beim Konzert zum 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. (1923-2005) am 14. Juni kam er ohne seine Frau. Sie hingegen zeigte sich am 16. Juni bei den Water Safety Days auf Korsika.