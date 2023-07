Fury in the Slaughterhouse: «Die Nachfrage nach Hoffnung ist gross»

Kai Wingenfelder: Ich glaube, die Nachfrage nach Hoffnung ist ganz gross, weil in Zeiten wie diesen nur was Vernünftiges entstehen kann, wenn man den Menschen wieder ein bisschen Hoffnung gibt. Wenn man sich so umguckt, passieren einfach nur Dinge, wo ich mich frage: Oh, oh, oh, wo führt das hin? Aber ich möchte jetzt nicht meinen Kopf in den Sand stecken, sondern ich möchte irgendwas bewegen. Deswegen auch diese NGO-Variante. Weil das alles Menschen sind, die sich vorgenommen haben, etwas zu tun, was ich total positiv finde.

Dass es diese vielen Leuten gibt, die was tun, gibt mir und der Band die Power zu sagen: Okay - die Nachfrage nach Hoffnung ist gross, wir hätten welche im Angebot. Also machen wir das einfach mal und versuchen, den Leuten in den Konzerten nicht nur das Gefühl zu geben, dass sie mal abschalten können, um Kraft zu schöpfen, sondern auch zu zeigen, dass es wahnsinnig viele Leute und positive Beispiele gibt, wie man was verändern kann. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Kohle zusammen. Wir geben auch was und wir geben was zurück, was wir die ganze Zeit erhalten haben.