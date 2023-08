Fury in the Slaughterhouse ist stolz auf Nummer-eins-Album

Aktuell auf Open-Air-Tour durch Deutschland

Fury in the Slaughterhouse besteht aus Kai Wingenfelder und seinem Bruder Thorsten Wingenfelder (57) sowie Rainer Schumann (59), Christof Stein-Schneider (61), Hannes Schäfer (58) und Gero Drnek (63). Die Band aus Hannover konnte nicht nur in Deutschland, sondern auch international Erfolge feiern. Aktuell sind Fury in the Slaughterhouse auf Tournee und spielen noch bis Mitte September in diversen Städten Open-Air-Konzerte.