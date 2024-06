Fussball-EM: Deutschland gegen die Schweiz klarer Quotensieger

Wer wird der Achtelfinal–Gegner?

Als Vorrunden–Sieger der Gruppe A trifft Deutschland im Achtelfinale in Dortmund am Samstag (29. Juni) um 21 Uhr auf den Zweitplatzierten der Gruppe C. Mit vier Punkten führt derzeit England diese an, gefolgt von Slowenien und Dänemark mit jeweils zwei Punkten. Schlusslicht bildet aktuell die serbische Mannschaft mit einem Punkt.