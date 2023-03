Fussball-Fieber: Prinz William besucht sein Lieblingsteam Aston Villa

Prinz William (40) hat einmal mehr seine Unterstützung für den in Birmingham ansässigen Fussballverein Aston Villa gezeigt. Der Royal besuchte am Donnerstag (16. März) Trainingseinrichtungen des Klubs in Bodymoor Heath, um sich mit verschiedenen Mitgliedern der englischen Fussballmannschaft zu treffen. Bilder seines Besuchs zeigt ein Instagram-Post, der vom Verein und dem offiziellen Account «The Prince and Princess of Wales» geteilt wurde.