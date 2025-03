Mehr als zehn Millionen Zuschauer

Fussball hängt «Tatort» ab: Spitzenquote für DFB-Team

Die DFB–Elf ist nach einem torreichen Rückspiel ins Halbfinale der Nations League eingezogen und sorgte auch beim übertragenden Sender RTL für grossen Jubel. Denn die Partie in Dortmund gegen Italien wurde am Sonntagabend zum Quotensieger – und hängte sogar den sonst so erfolgreichen «Tatort» ab.