Zwischenzeitlich auf der Intensivstation

Fussball-Legende Paul Gascoigne nach Kollaps in der Klinik

Paul Gascoigne wurde nach einem Kollaps in seinem Zuhause in Dorset ins Krankenhaus gebracht. Der 58–jährige Ex–England–Star wurde zuvor bewusstlos in seinem Schlafzimmer gefunden und befindet sich nun in stabiler Verfassung auf einer Akutstation.