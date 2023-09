Ralf Kellermann (54), Direktor Frauenfussball beim VfL Wolfsburg, sagte in einem Statement: «Wir freuen uns sehr für Tabea und ihren Mann und wünschen ihnen alles Gute für den neuen, spannenden Lebensabschnitt.» Man wolle ihr «bestmögliche Voraussetzungen» schaffen, um nach der Geburt die Rückkehr in die Mannschaft zu realisieren. Sellner spielt erst seit 2021 in Wolfsburg, wechselte damals von der TSG 1899 Hoffenheim in die Volkswagen–Stadt. Bislang schnürte sie dort 65 Mal in Pflichtspielen ihre Schuhe und erzielte 31 Tore.