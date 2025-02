Fussball-Star Dennis Diekmeier bangt um seine krebskranke Tochter

Fussballprofi Dennis Diekmeier (35) und seine Ehefrau Dana müssen niederschmetternde Nachrichten bezüglich ihrer gemeinsamen Tochter Delani (14) verkraften. In einem Statement auf Instagram schreibt das Paar: «Der bösartige Tumor an der Niere von Delani wurde zwar vollständig entfernt, dennoch hat er leider in die Lunge gestreut und dort sind Metastasen gewachsen.»