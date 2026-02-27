Fussball-Star Marco Reus wird zum dritten Mal Vater

Marco Reus (36) und seine Ehefrau Scarlett Gartmann (32) dürfen sich auf weiteren Nachwuchs freuen – das Paar erwartet zum dritten Mal Nachwuchs. Auf Instagram teilten sie ein bewegendes Video, das sie gemeinsam mit ihren zwei Töchtern auf einer grünen Wiese zeigt. Der 36–Jährige steht hinter Scarlett und legt seine Arme um sie. Die Töchter streicheln sanft den Babybauch. Dazu schrieben sie: «Unsere Familie wächst – Baby Nummer 3 ist unterwegs.» Im März 2019 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Januar 2024 folgte die zweite.
Zahlreiche Freunde gratulieren dem Paar
In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche von Freunden und Fans zur Schwangerschaft. Unter den Gratulanten ist auch Lina Kimmich (34), die Partnerin von Fussballprofi Joshua Kimmich (31). Influencerin Anna Adamyan (29) kommentiert: «Wie wundervoll! Glückwunsch!» Schauspielerin Ira Meindl (38) zeigt sich ebenfalls begeistert: «Ooooooooh wie schön! Herzlichen Glückwunsch euch beiden.» Auch Anna Schürrle (38), Ehefrau des ehemaligen Nationalspielers André Schürrle (35), reiht sich in die Gratulanten ein: «Herzlichen Glückwunsch!»
2016 machten Reus und Gartmann ihre Beziehung öffentlich, drei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Heute lebt die Familie in Los Angeles, wo Reus seit 2024 für LA Galaxy auf dem Platz steht. Die 32–Jährige ist dort als Model und Influencerin tätig.