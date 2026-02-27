Schweizer Illustrierte Logo

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. News
  3. Fussball-Star Marco Reus wird zum dritten Mal Vater
Bewegendes Video mit Ehefrau

Fussball-Star Marco Reus wird zum dritten Mal Vater

Marco Reus und seine Ehefrau Scarlett Gartmann haben verkündet, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. Die beiden haben die erfreuliche Nachricht mit einem bewegenden Video bekannt gegeben. Das Paar ist seit 2019 verheiratet.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Scarlett Gartmann und Marco Reus werden zum dritten Mal Eltern.
Scarlett Gartmann und Marco Reus werden zum dritten Mal Eltern. imago/Lumma Foto

Marco Reus (36) und seine Ehefrau Scarlett Gartmann (32) dürfen sich auf weiteren Nachwuchs freuen – das Paar erwartet zum dritten Mal Nachwuchs. Auf Instagram teilten sie ein bewegendes Video, das sie gemeinsam mit ihren zwei Töchtern auf einer grünen Wiese zeigt. Der 36–Jährige steht hinter Scarlett und legt seine Arme um sie. Die Töchter streicheln sanft den Babybauch. Dazu schrieben sie: «Unsere Familie wächst – Baby Nummer 3 ist unterwegs.» Im März 2019 kam ihre erste Tochter zur Welt, im Januar 2024 folgte die zweite.

Zahlreiche Freunde gratulieren dem Paar

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche von Freunden und Fans zur Schwangerschaft. Unter den Gratulanten ist auch Lina Kimmich (34), die Partnerin von Fussballprofi Joshua Kimmich (31). Influencerin Anna Adamyan (29) kommentiert: «Wie wundervoll! Glückwunsch!» Schauspielerin Ira Meindl (38) zeigt sich ebenfalls begeistert: «Ooooooooh wie schön! Herzlichen Glückwunsch euch beiden.» Auch Anna Schürrle (38), Ehefrau des ehemaligen Nationalspielers André Schürrle (35), reiht sich in die Gratulanten ein: «Herzlichen Glückwunsch!»

2016 machten Reus und Gartmann ihre Beziehung öffentlich, drei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Heute lebt die Familie in Los Angeles, wo Reus seit 2024 für LA Galaxy auf dem Platz steht. Die 32–Jährige ist dort als Model und Influencerin tätig.

Von SpotOn vor 50 Minuten