Fussball-Trainer Siniša Mihajlović im Alter von 53 Jahren gestorben

Vor wenigen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide, wonach er in eine Klinik in der italienischen Hauptstadt eingeliefert werden musste. Mihajlović galt in seiner aktiven Zeit als einer der grössten Spieler seines Landes. Insgesamt streifte er sich 63 Mal das Trikot von Jugoslawien bzw. Serbien und Montenegro über. Er spielte für die italienischen Topvereine AS Rom, Lazio Rom, Sampdoria Genua und Inter Mailand. Mit Roter Stern Belgrad wurde der gefürchtete Freistossschütze 1991 Europapokalsieger der Landesmeister, die Vorgängerveranstaltung der heutigen Champions League.