Fussball-WM der Damen: Das sind die Gesichter der TV-Übertragungen

Die bevorstehende Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland startet am 20. Juli. Erstmals kämpfen 32 Teams in 64 Spielen um den Titel. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF stehen bereit, um umfassend von dem Turnier zu berichten. Das sind die wichtigsten Gesichter der TV-Berichterstattung.