Fussball-WM der Frauen: So sehen Fans das Finale live im Free-TV

Acht bis neun Favoriten auf den WM-Titel der Frauen machte Deutschlands Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) vor dem Turnier in Australien und Neuseeland aus. Während ihr DFB-Team erstmals in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft scheiterte, wurden die Spanierinnen und Engländerinnen ihrer Rolle als Geheimfavoriten gerecht. Am Sonntag treffen die beiden Nationen aufeinander, deren Damenteams noch nie in einem WM-Finale standen. So sehen Fans die Begegnung live im Free-TV.