Sami Khedira ergänzt Runde um Alexander Bommes: Sie berichten für die ARD

Neu in der Expertenrunde im Ersten ist laut "Bild" Sami Khedira (35). An der Seite des Ex-Fussballers und Weltmeisters von 2014 werden mit Nationaltorhüterin Almuth Schult (31) und Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (40) bereits etablierte Kräfte sitzen. Moderator ist mit Alexander Bommes (46) ein ebenfalls turniererfahrener TV-Profi. Das Quartett analysiert für die ARD im Mainzer Studio die Spiele am späten Nachmittag und am Abend. Bei früheren Partien sind Moderatorin Julia Scharf (41) und Experte Thomas Broich (41) im Einsatz.