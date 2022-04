Fussballberater Mino Raiola ist mit 54 Jahren gestorben

Raiola habe seine Familie «wie immer stolz gemacht, ohne es je zu merken». Der 54-Jährige habe «durch seine Arbeit so viele Leben berührt und ein neues Kapitel in der Geschichte des modernen Fussballs geschrieben». Weiter erklärt seine Familie: «Seine Anwesenheit wird uns für immer fehlen. Minos Mission, den Fussball zu einem besseren Ort für die Spieler zu machen, wird mit der gleichen Leidenschaft fortgesetzt. Wir danken allen für die grosse Unterstützung, die wir in dieser schwierigen Zeit erhalten haben, und bitten darum, die Privatsphäre von Familie und Freunden in diesem Moment der Trauer zu respektieren.»