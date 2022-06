G7-Gipfel: Christian Neureuther bringt die First Ladys auf Trab

Um die kümmerte sich im Rahmen des Gipfel-Partnerprogramms am Sonntag unter anderem Christian Neureuther (73). Der ehemalige Skirennläufer stammt aus Garmisch-Partenkirchen und ist Ehrenbürger der Gemeinde. Zusammen mit seiner Schwiegertochter, Ex-Biathlon-Star Miriam Neureuther (32), ging er mit seinen prominenten Gästen zum Nordic Walking. Mit dabei waren Carrie Johnson (34), Brigitte Macron (69), Scholz-Ehefrau Britta Ernst (61) und die Partnerin von Charles Michel, Amelie Derbaudrenghien (41). Die Gruppe soll am Ferchensee in der Gemeinde Mittenwald unterwegs gewesen sein.